لقي ثلاثة عناصر من ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مصرعهم ، بينهم مسئول المدفعية بمديرية دمت في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني شمال محافظة الضالع.

وأوضحت مصادر ميدانية يمنية - وفقا لقناة “العربية” الإخبارية اليوم الاثنين - ” إن مدفعية اللواء( 83 ) بمحافظة الضالع قصفت تجمعات وتحصينات الميليشيات في مديرية دمت ، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى بينهم مسئول المدفعية مسعد اليافعي المعروف باسم أبو خلدون في منطقة المظاريف “.

وأشارت المصادر إلى قصف المدفعية أيضا بصواريخ الكاتيوشا تعزيزات لميليشيات حوثية قادمة من منطقة ” رداع ” لتعزيز عناصرها في منطقة ” عزلة نعوة ” بعد سقوط عزلة الربيعتين بجبن بيد المقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية اليمنية.