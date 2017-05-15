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مقتل 3 حوثيين بينهم قيادي في قصف مدفعي للقوات اليمنية بمحافظة الضالع
اليمن - الحوثيون

مقتل 3 حوثيين بينهم قيادي في قصف مدفعي للقوات اليمنية بمحافظة الضالع

2017-05-15 10:19:14
وكالات

لقي ثلاثة عناصر من ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مصرعهم ، بينهم مسئول المدفعية بمديرية دمت في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني شمال محافظة الضالع.
وأوضحت مصادر ميدانية يمنية - وفقا لقناة “العربية”  الإخبارية اليوم  الاثنين - ” إن مدفعية اللواء( 83 ) بمحافظة الضالع قصفت تجمعات وتحصينات الميليشيات في مديرية دمت ، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى بينهم مسئول المدفعية مسعد اليافعي المعروف باسم أبو خلدون في منطقة المظاريف “.
وأشارت المصادر إلى قصف المدفعية أيضا بصواريخ الكاتيوشا تعزيزات لميليشيات حوثية قادمة من منطقة ” رداع ” لتعزيز عناصرها في منطقة ” عزلة نعوة ” بعد سقوط عزلة الربيعتين بجبن بيد المقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية اليمنية.

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