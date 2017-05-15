تنظر اليوم الاثنين، محكمة النقض، برئاسة المستشار رضا محمود القاضي وعضوية المستشارين عاطف خليل و النجار توفيق ومدحت دغيم نواب رئيس محكمة النقض محاكمة متهمى قضية تهريب الذهب الكبرى.

كانت محكمة النقض قضت في وقت سابق بقبول الطعن المقدم من أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، عن المتهمين في قضية الذهب الكبرى بمطار الأقصر الدولي، وإلغاء الحكم الصادر بجلسة 15 يناير 2015 بالسجن المشدد 33 سنوات لكل منهم ومصادرة المضبوطات.

يذكر أن محكمة جنايات الأقصر قد قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد وغرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه والمصادرة بعد اتهامهم بالمشاركة في تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى داخل البلاد عبر مطار الأقصر في عام 2010.

جدير بالذكر، أن حكم النقض الْيَوْمَ يعتبر الثاني وكان قد سبق الحكم على المتهمين في عام 2012 بالسجن المشدد 10 سنوات وقضت محكمة النقض بنقض الحكم .