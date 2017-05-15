 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 10:26 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. محاكمة المتهمين في «تهريب الذهب» الكبرى
محكمة_

اليوم.. محاكمة المتهمين في «تهريب الذهب» الكبرى

2017-05-15 09:52:28

تنظر اليوم الاثنين، محكمة النقض، برئاسة المستشار رضا محمود القاضي وعضوية المستشارين عاطف خليل و النجار توفيق ومدحت دغيم نواب رئيس محكمة النقض محاكمة متهمى قضية تهريب الذهب الكبرى.

كانت محكمة النقض قضت في وقت سابق بقبول الطعن المقدم من أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، عن المتهمين في قضية الذهب الكبرى بمطار الأقصر الدولي، وإلغاء الحكم الصادر بجلسة 15 يناير 2015 بالسجن المشدد 33 سنوات لكل منهم ومصادرة المضبوطات.

يذكر أن محكمة جنايات الأقصر قد قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد وغرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه والمصادرة بعد اتهامهم بالمشاركة في تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى داخل البلاد عبر مطار الأقصر في عام 2010.

جدير بالذكر، أن حكم النقض الْيَوْمَ يعتبر الثاني وكان قد سبق الحكم على المتهمين في عام 2012 بالسجن المشدد 10 سنوات وقضت محكمة النقض بنقض الحكم .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3