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حقيقة تسهيل كندا طلبات «اللجوء السياسي» للمصريين
وزارة الخارجية المصرية

حقيقة تسهيل كندا طلبات «اللجوء السياسي» للمصريين

2017-05-15 09:49:47

نفت السفارة الكندية في مصر، المعلومات التى تم تداولها مؤخراً، على عدة مواقع إلكترونية؛ بشأن تسهيل كندا لطلبات الهجرة المُقدمة من عدة دول، من بينها القاهرة.

ووصفت السفارة، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الإثنين، هذه المعلومات بـ”المزيفة” وغير الدقيقة.

وناشدت السفارة، المصريين بعدم أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، والاعتماد فقط على ما يتم نشره على المواقع الكندية الرسمية.

جدير بالذكر، أن أخباراً مزيفة انتشرت في اليومين الأخيرين، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن فتح كندا باب الهجرة أمام المواطنين المصريين، الذين يرغبون فى الهجرة إليها، وتسريع طلبات اللجوء لهم، بدون جلسات استماع قضائية.

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