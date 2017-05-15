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ننشر أسعار الدولار اليوم الاثنين بالبنوك المصرية
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الاثنين بالبنوك المصرية

2017-05-15 09:56:56
كتب ربيع شعبان

سجلت أسعار الدولار اليوم  الاثنين في البنوك استقرار ملحوظ، وسجلت الاسعار ارتفاع بمصرف أبو ظبي الاسلامي و استقرار أسعار الدولار في باقي البنوك الآن بعد استقرار أكثر من 15 يوماً في معظم البنوك

وقد وصل سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء ما بين 18.20 إلي 18.25 للشراء وسجل 18.30 إلي 18.40 للبيع وهو ما يعد زيادة في الفارق بين سعر الدولار في جميع البنوك وسعر الدولار بالسوق السوداء بشكل بسيط جدا لتسجل اسعار الدولار في البنوك بين 18 إلي 18.16 للشراء و 18.10 إلي 1835 للبيع.

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