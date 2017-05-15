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اختفاء طائرة عسكرية يابانية من على شاشة الرادار في هوكايدو
علم اليابان

اختفاء طائرة عسكرية يابانية من على شاشة الرادار في هوكايدو

2017-05-15 09:48:54
وكالات

اختفت طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البري اليابانية عن شاشات أجهزة الرادار ، وعلى متنها طاقم من أربعة أشخاص بالقرب من مطار هاكوداته في هوكايدو صباح اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع اليابانية .
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن برج المراقبة الأرضي فقد الاتصال بطائرة الاستطلاع من طراز “ال ار - 2” في حوالي الساعة 11 و50 دقيقة صباحا ، بينما كانت تحلق على بعد حوالي 30 كم غرب المطار في هذه الجزيرة الرئيسية الواقعة أقصى شمال اليابان .
وكانت الأحوال الجوية سيئة عندما أقلعت الطائرة من مطار سابورو أوكاداما حوالي الساعة 11 و20 دقيقة صباحا، وعلى متنها طيار ومساعد طيار واثنان من الفنيين .

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