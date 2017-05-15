اختفت طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البري اليابانية عن شاشات أجهزة الرادار ، وعلى متنها طاقم من أربعة أشخاص بالقرب من مطار هاكوداته في هوكايدو صباح اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع اليابانية .

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن برج المراقبة الأرضي فقد الاتصال بطائرة الاستطلاع من طراز “ال ار - 2” في حوالي الساعة 11 و50 دقيقة صباحا ، بينما كانت تحلق على بعد حوالي 30 كم غرب المطار في هذه الجزيرة الرئيسية الواقعة أقصى شمال اليابان .

وكانت الأحوال الجوية سيئة عندما أقلعت الطائرة من مطار سابورو أوكاداما حوالي الساعة 11 و20 دقيقة صباحا، وعلى متنها طيار ومساعد طيار واثنان من الفنيين .