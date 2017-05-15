 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 10:29 صباحاً
روابط سريعة
فيديو لـ"أصغر تاجر مخدرات" خلف نادي الزمالك
مخدرات - ادمان - حشيش

فيديو لـ"أصغر تاجر مخدرات" خلف نادي الزمالك

2017-05-15 09:48:41
متابعات

عرضت الإعلامية أميرة بدر تقريرا مصورا عن أصغر بائع مخدرات في مصر عمره 5 سنوات ،بمنطقة ميت عقبة خلف نادي الزمالك

وقالت الإعلامية خلال برنامج “أنا والناس”، المذاع على فضائية “الحياة”: إن الفيديو تم تصويره بمنطقة ميت عقبة خلف نادي الزمالك، ويظهر الطفل أثناء بيعه المواد المخدرة لأحد الشباب”.



اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3