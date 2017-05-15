بعد انتشار شائعات، إعلان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، للانتخابات الرئاسية المقررة في صيف عام 2018، خرج حزب “مصر العروبة” ليكشف عن حقيقة الأمر.

وأكد الحزب، الذي أسسه الفريق عنان، أن رجب حميدة، الذي أعلن أن رئيس الأركان الأسبق قرر الترشح للانتخابات المقبلة، ليس أميناً عاماً للحزب.

وأشار “مصر العروبة”، في بيان له، إلى أن تصريحات رجب حميدة، عن ترشح الفريق سامي عنان، تعبر عن رأيه الشخصي فقط.

وقال الحزب، إنه فوجئ بتصريحات منسوبه لرجب هلال حميدة، تشير إليه بصفته أمين عام الحزب، مضيفاً: “نود أن نؤكد أن رجب حميدة، ليس أميناً عاماً للحزب، ولم يكلفه الحزب بالإدلاء بأي تصريحات صحفية أو تلفزيونية”.

