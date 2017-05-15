يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد احيانا مثيرة للرمال والاتربة، كما تنشط على خيلج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 38

الإسكندرية 21 28

مطروح 20 30

بورسعيد 21 29

دمياط 20 29

بلطيم 21 28

الإسماعيلية 19 40

السويس 20 40

العريش 16 33

نخل 13 37

طابا 23 36

الطور 23 33

مرسى علم 26 37

الغردقة 26 40

شرم الشيخ 27 38

رفح 15 32

كاترين 15 34

سيوة 21 41

المنيا 22 40

الفيوم 22 39

رأس سدر 20 39

أبوسمبل 23 42

وسط الدلتا 24 38

أسيوط 22 41

سوهاج 22 41

الأقصر 24 44

أسوان 27 44

شلاتين 21 37

حلايب 26 34

الوادى الجديد 26 44

قنا 26 42

نويبع 25 35

السلوم 22 31

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 42

المدينة 28 41

الرياض 24 40

المنامة 29 37

أبوظبى 27 39

الدوحة 28 39

الكويت 28 41

دمشق 12 35

بيروت 20 27

عمان 15 33

القدس 16 20

غزة 19 29

بغداد 24 43

مسقط 31 38

صنعاء 14 25

الخرطوم 29 39

طرابلس 18 26

تونس 16 25

الجزائر 13 22

الرباط 16 28

نواكشوط 25 35

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 06 22

اسطنبول 12 19

اسلام اباد 24 37

نيودلهى 30 44

جاكرتا 24 33

بكين 15 27

كوالامبور 24 32

طوكيو 16 23

أثينا 18 27

روما 13 27

باريس 13 22

مدريد 14 29

برلين 09 20

لندن 11 18

مونتريال 08 16

موسكو 04 14

نيويورك 16 27

واشنطن 11 24