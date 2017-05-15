مصر تستهدف «نمو اقتصادي» 12% في 20302017-05-15 09:27:18
كشفت مؤشرات خطة التنمية المستدامة 2030 التى تنشرها وزارة التخطيط على موقعها الرسمى عن استهداف مصر بحلول عام 2030 معدل نمو اقتصادى 12% ، مروراً بعام 2020 الذى تستهدف مصر خلاله معدل نمو 10%.
ويأتى ذلك من خلال الانتهاء من الاصلاح الاقتصادى وتحقيق عدد من الأهداف الهامة على رأسها، استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى و يتضمن خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار، علاوة على تحقيق نمو احتوائى ومستدام و يتضمن رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليمياً، وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للعمل على تخفيض معدلات الفقر.
كما تستهدف مصر زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة من خلال زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دولياً ورفع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي وخاصة الخدمات الإنتاجية ومن بينها خدمات الصيانة للأجهزة والمعدات، والتصميم والاتصالات، والشحن والنقل وذلك اتساقاً مع توجهات الوزارة، والممارسات العالمية في هذا الشأن التي تعتبر كلا من الصناعة والخدمات محركاً مزدوجاً للنمو وزيادة مساهمة الصادرات في معدل النمو الاقتصادى، علاوة على تعظيم القيمة المضافة و زيادة المكون المحلي في المحتوي الصناعي وخفض عجز الميزان التجارى.
وتستهدف استراتجية مصر 2030 زيادة مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتصبح مصر من أكبر 30 دولة في مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دولة في مجال الاصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات، خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الانتاجية، و تحسين مستوى معيشة المواطنين ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل، العمل على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وخفض حجم المعاملات غير الرسمية، من خلال تطوير آليات دمج هذا القطاع وتوفير الحوافز والقضاء على المعوقات.
-
شاهد .. أحد المواطنين لـ السيسي : في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا - محيط
استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شكوى أحد أهالي المراشدة بمحافظة قنا. وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع شركة الريف قائلا…Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. والتجار: بيوتنا أتخربت ...
التقى محيط بعدداً من السائحين الاجانب وبعض العاملين والتجار بمدينة الاقصر لمعرفة ارائهم حول واقع السياحة وما الذي يريده السائح خلال زيارته وما انطباعه عنها؟…Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT
-
السيسي لـ«كامل الوزير»: أنا مش هأمر.. اشتغلوا بنفسكم - محيط
رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب كامل الوزير، له بإصدار أمر، ببدء العمل في 7 صوامع جديدة. وقال…Sun, 14 May 2017 09:24:15 GMT
-
وزير التموين: افتتاح المرحلة الثانية من «جمعيتي» قريباً - محيط
شدد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، على ضرورة التوسع في سلاسل الإنتاج والتوزيع، وذلك لتحقيق الاستقرار في السلع المتوفرة، وبأسعار مناسبة، فضلاً عن ...Sun, 14 May 2017 08:56:29 GMT
-
بالصور.. ماكرون يتسلم رئاسة فرنسا رسميا
تسلم الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، السلطة كثامن رئيس فرنسي في إطار الجمهورية الخامسة، خلفا للرئيس السابع ، فرانسوا أولاند، الاشتراكي، الذي لم ...Sun, 14 May 2017 09:09:48 GMT
-
السيسي يظهر «العين الحمراء»: أراضي الدولة ترجع بالقوة - محيط
انفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشدة، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة قنا، اليوم الأحد. وحذر الرئيس السيسي، جميع المتعدين على أراضي الدولة المصرية، ...Sun, 14 May 2017 09:48:14 GMT
-
وزير النقل: تكلفة تطوير المزلقانات 12 مليار جنيه - محيط
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه تم البدء في تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد في جنوب الصعيد، وأن الأساسات أهم من عربات السكة الحديد،…Sun, 14 May 2017 11:00:18 GMT
-
بعد خطوبة كهربا على ابنه الحضري.. معكم ينشر فيديو قديم الحضري ...
الحضري يهدد كهربا، هو عنوان الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو فيديو قديم للقاء عصام…Sun, 14 May 2017 11:51:32 GMT
-
السيسي يوافق على زيادة مليار جنيه بـ«البطاقات التموينية» - محيط
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تخصيص مليار جنيه إضافية، لزيادة السلع المخصصة على البطاقات التموينية، بمناسبة شهر رمضان الكريم. وتقدم وزير التموين، ...Sun, 14 May 2017 09:30:13 GMT