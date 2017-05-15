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قوات الشرعية اليمنية تسيطر على مواقع جديدة شمال مدينة المخا بتعز
الجيش اليمني

قوات الشرعية اليمنية تسيطر على مواقع جديدة شمال مدينة المخا بتعز

2017-05-15 09:39:25
وكالات

أفاد مصدر عسكري يمني اليوم الاثنين بتمكن قوات الشرعية اليمنية من السيطرة على منطقة الكديحة و5 مزارع شمال مدينة المخا، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وقال المصدر - وفقا لقناة “العربية” الإخبارية - “إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من 10 غارات جوية في تلك المواقع، وأدى القصف الجوي لسقوط قتلى وجرحى من الحوثيين وقوات المخلوع، وتدمير آليات عسكرية”.
وفي المقابل ، أشار المصدر إلى شن ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله هجوما على مواقع قوات الجيش في منطقة الزهاري ومحيطها، وتصدت لهم القوات وأجبرتهم على التراجع.
يشار إلى أن مدينة المخا وميناءها البحري تخضع لسيطرة قوات الجيش، منذ 23 يناير الماضي، عقب عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش في 7 من الشهر نفسه تحت مسمى “الرمح الذهبي”.

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