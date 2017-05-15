يبحث مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الوقت الحالى، مصير محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، العائد من رحلة إعارة لصفوف نادى اتحاد جدة السعودى نظراً لتلقيه عدة عروض خليجية.

وكشف بعض المقربين لمحمود كهربا أن مسئولى اتحاد جدة السعودى قد تحدثوا معه عن مبالغة نادى الزمالك فى القيمة النهائية لبيعه، بعدما تحدث المجلس الأبيض عن مبالغ مالية طائلة نظير الموافقة على رحيله النهائى.

ووفقا لمصادر مقرب من كهربا يدرس مسئولو نادى اتحاد جدة حال فشل إتمام الحصول على خدماته بشكل نهائى أن يتقدموا بعرض للنادى الأبيض باستعارته لموسم إضافى مقابل مليون و500 ألف دولار، أى ما يوازى 30 مليون جنيه مصرى.