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فيروس "واناكري" الحاسوبي يضرب صناعة السينما الكورية الجنوبية
قرصنة البرمجيات

فيروس "واناكري" الحاسوبي يضرب صناعة السينما الكورية الجنوبية

2017-05-15 09:20:12
وكالات

قال مراقبون في القطاع الصناعي الكوري الجنوبي اليوم الإثنين ، إن فيروس واناكري (رانسوموار الخبيث) الذي أصاب الحواسيب حول العالم مؤخرا، ضرب سلسلة محلية للأفلام مسببا حالة من الذعر وسط الشركات الكورية الجنوبية.
وتعني رانسوموار البرمجيات الخبيثة التي تصيب الملفات في جهاز كمبيوتر حتى يدفع الضحايا مبلغا معينا من المال للقراصنة.. وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وتعتبر آخر حالة من فيروس رانسوموار تسمى “وانا كراي” وظهرت الأسبوع الماضي لتلحق الضرر بـ200 ألف كمبيوتر في 150 دولة حول العالم.
وقالت سلسلة الأفلام الرئيسية لكوريا الجنونية “سي جيه سي جي في” ، إن خوادم الإعلانات لها تعرضت للهجوم من قبل فيروس رانسوموار.
وقال مسئول في الشركة، إن أفلامها لا تزال تعمل كما هو مقرر، وأن الشركة تقوم حاليا بالتحقيق في القضية.. مضيفا أن الأفلام يتم تشغيلها من قبل خادم منفصل.
وتزعم أربع شركات كورية جنوبية أنها تعرضت لأضرار من رانسوموار اعتبارا من يوم أمس الأحد.

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