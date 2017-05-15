يفتتح الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم الاثنين، مبنى الخدمات الطلابية الجديد بالحرم الجامعى، الذى يحتوى على عدد من المحلات بمساحات مختلفة للكافيتريات المتعاقدة على تقديم المأكولات والمشروبات بساحة الحرم الجامعى وغيرها من الخدمات المقدمة للطلاب.

وقالت الجامعة: إن افتتاح هذا المبنى يأتى فى إطار خطة جامعة القاهرة لإعادة تخطيط أماكن الكافتريات داخل الحرم الجامعى وإعداد موقع تتجمع فيه الخدمات المقدمة للطلاب بشكل أفضل، واستغلال أماكن تلك الكافتريات فى توفير مساحات خضراء وأرصفة للمشاة وأماكن للجلوس.

ويقام المبنى على مسطح 1300 متر مربع ويتضمن دورين، وتم تنفيذه بتكنولوجيا قطاعات الصلب الخفيفة، وكلف الدكتور جابر نصار الإدارة الهندسية للجامعة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة التخطيط لتلك الأماكن داخل الحرم الجامعى، بحيث تتضمن مساحات خضراء وأرصفة للمشاة وأماكن للجلوس، بما يناسب الشكل الجمالى للحرم الجامعى.