تعتزم إيطاليا جعل التطعيم إلزاميا بالنسبة للأطفال في سن القبول بالمدارس، وقالت وزيرة الصحة الإيطالية بياتريتشي لورينسين إن الحكومة تخطط للموافقة على تشريع يحظر قبول الأطفال الذين لم يتلقوا تطعيما بالمدارس الحكومية، وذلك بنهاية الأسبوع المقبل.

وأدلت الوزيرة بهذا التصريح على شاشة التليفزيون الإيطالي، قائلة إنها تعد وثيقة تجعل التطعيم إجباريا للقبول بالمدارس، مؤكدة أنها قدمت الوثيقة إلى مجلس الوزراء الإيطالي وأنه سيتم الموافقة عليها بمرسوم في غضون أسبوع، واصفة الانخفاض في نسبة التطعيم في جميع أنحاء إيطاليا سببه الأخبار الزائفة.

وأشار موقع “ذا لوكال” الإخباري الأوروبي إلى أن الوزيرة دقت ناقوس الخطر في وقت سابق إزاء الزيادة الأخيرة في الأمراض المعدية، كما ظهرت الوزيرة في صور مع توأمها البالغ من العمر ثلاثة أشهر وهما يتلقيان التطعيم.

وارتفعت حالات الحصبة لأكثر من خمسة أضعاف في أنحاء إيطاليا في أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.