في مفاجأة كبرى، وصف كتاب “الرد على خوارج العصر”، والذي يشرف عليه عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور علي جمعة، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي، والمعروف بأنه الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، بـ”العلاّمة”.

ونقل الكتاب، الذي شارك في مراجعته الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، مقتطفات من أحد كتب “القرضاوي”، بعنوان “كيف نتعامل مع السنة؟!”.

وتضمنت إحدى فقرات الكتاب، رأي “القرضاوي”، الذي تم وصفه بـ”العلاّمة”، في مرحلة الفهم والاستنباط في الأحكام، والتي جاءت كالتالي: “يقول العلامة الشيخ يوسف القرضاوي: (ومن المهم جداً لفهم السنة فهماً صحيحاً، التأكد من مدلولات الألفاظ التي جاءت بها السنة، فإن الألفاظ تتغير دلالتها من عصر لآخر، ومن بيئة لأخرى، وهذا أمر معروف لدى الدارسين، لتطور اللغات وألفاظها، وأثر الزمان والمكان فيها”.

جدير بالذكر، أن الكتاب تم إصداره في الأساس لمواجهة أفكار وعنف جماعات التكفير وتنظيم الإخوان المسلين.

وكان علي جمعة، دائم الهجوم عل القرضاوي، وذلك في أعقاب ثورة 30 يونيو، وما تبعها من أعمال عنف.