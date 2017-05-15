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سويسرا تساعدة المزارعين المتضررين من موجة الصقيع القارس
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سويسرا تساعدة المزارعين المتضررين من موجة الصقيع القارس

2017-05-15 08:17:57
وكالات

تدرس السلطات السويسرية تقديم مساعدات مادية لمزارعي الفاكهة والكروم، بعد موجة حادة من الصقيع غير مسبوقة ضربت البلاد مؤخراً.

وذكر موقع “ذا لوكال” الإخباري الأوروبي أن المسؤولين في جميع أقاليم البلاد يبحثون سبل مساعدة مزارعي الفاكهة بعد موجة الصقيع المفاجئة التي ضربت سويسرا في نهاية أبريل مسببة خسائر فادحة.

وبعد موجة طقس دافئة في النصف الأول من أبريل، تسببت في ازدهار أشجار الكروم والفاكهة، تدنت درجات الحرارة في عموم سويسرا في النصف الثاني من الشهر إلى ما تحت الصفر في عدة ليال متتابعة.

فعلى سبيل المثال، تسببت ما وصف بموجة “صقيع القرن” في كانتون أرجاو في تلف أشجار الفاكهة والكروم بشكل لم يسبق له مثيل، ما حدا بحكومة الإقليم للإعلان عن أنها ستقدم معونات للمزارعين المتضررين بعد الخسائر المادية الهائلة التي لحقت بهم.

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