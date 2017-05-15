اعتبر الناشط السياسي، حازم عبدالعظيم، أن ما يحدث في حق عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، داخل السجن، ظلم بيِّن.

وكتب عبدالعظيم، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “رغم خلافي الحاد مع عصام سلطان، وتجاوزه في حقي بأكاذيب مختلقة، شهد بها من استشهد بهم، إلا أن ما يحدث له ظلم بيِّن”.

جدير بالذكر، أن عصام سلطان، كان قد فقد وعيه، أثناء إحدى جلسات محاكمته، بتهمة “إهانة القضاء”.