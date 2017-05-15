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فيديو.. طفلة البحيرة تروي تفاصيل اغتصابها داخل محل
صوره ارشيفيه اغتصاب طفله

فيديو.. طفلة البحيرة تروي تفاصيل اغتصابها داخل محل

2017-05-15 08:19:52
متابعات

أذاع الإعلامى وائل الإبراشى، تقرير فيديو عن تعرض طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، للاغتصاب داخل محل تجارى بمحافظة البحيرة، ببرنامج “العاشرة مساء” على فضائية دريم.

وعن تفاصيل اغتصابها، قالت الطفلة خلال التقرير إنها كانت ذاهبة لاستقبال خالتها، فشعرت بالعطش فذهبت إلى المحل التجارى لكى تشرب، فأعطاها صاحب المحل عبوة “كانز” وطلب منها الجلوس لتناولها، فرأته يغلق باب المحل، فأخذت تصرخ فوضع يده على فمها لكتم الصوت، مضيفه: “نفسى كان بيروح ومش قادرة أتكلم لغاية ما كتفنى وربطنى فى الكرسى من تحت وضربنى بالعصاية على دراعى وعلى راسى بالمقشة، ولقيته مش لابس هدومه خالص، وقلعنى هدومى كلها، وحطلى المشرط على رقبتى”.

وأضافت الفتاة أن صاحب المحل هددها بالقتل حال حديثها عن الواقعة، وأضافت الفتاة موجهة حديثها للذئب البشرى: “حسبى الله ونعم الوكيل فيك على اللى عملته فىّ، ومش عايزاك تعمل فى بنت تانية كده، وربنا هيجبلنا حقنا”.



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