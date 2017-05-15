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استراليا تدعو الصين لاستخدام نفوذها على كوريا الشمالية لإنهاء التجارب الصاروخية
صاروخ نووي

استراليا تدعو الصين لاستخدام نفوذها على كوريا الشمالية لإنهاء التجارب الصاروخية

2017-05-15 08:26:17
وكالات

  دعا رئيس وزراء استراليا مالكولم تورنبول اليوم الإثنين الصين الى استخدام نفوذها على كوريا الشمالية لإنهاء التجارب الصاروخية التي يقوم بها النظام في بيونج يانج.
ووصف تورنبول - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية - تصرفات كوريا الشمالية بـ “المتهورة والاستفزازية وغير المشروعة”.
وأضاف أن الصين وكوريا الشمالية تربطهما علاقات اقتصادية قوية، ولذلك فإن المسئولية الكبرى تقع على عاتق بكين للضغط على بيونج يانج لوقف برنامجها النووي وإطلاق الصواريخ الباليستية.
يشار إلى أن كوريا الشمالية قد أعلنت أنها أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ متوسط إلى بعيد المدى أمس (الأحد) تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون بهدف التأكد من القدرة على حمل “رأس حربي ثقيل كبير الحجم” وهو ما أثار انتقادات وإدانات دولية على نظاق واسع.

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