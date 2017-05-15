نفت الحكومة الفيتنامية أن تكون مجموعة من الهاكرز التي شنت قرصنة إلكترونية ضد عدد كبير من المؤسسات والإدارات الرئيسية بمختلف دول العالم تابعة للحكومة الفيتنامية أو على صلة بها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية لي ثي ثو هانج، - وفقا لقناة “روسيا اليوم ” الاثنين- “إن الحكومة الفيتنامية لا تسمح بأي هجمات الكترونية ضد منظمات أو أفراد، كل الهجمات الإلكترونية أو أي تهديد لهجوم إلكتروني يجب أن تدان ويعاقب منفذوها بشدة وفقا للقانون”.

وكان هجوم معلوماتي كبير “بمستوى غير مسبوق” بحسب الشرطة الأوروبية (يوروبول)، قد طال مساء الجمعة الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أوروبا وروسيا والمكسيك وفيتنام ، مستغلا ثغرة في أنظمة التشغيل “ويندوز” .