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مالك عدلي يرد على «السيسي»: ياريت مصر تبقى «طابونة» بجد
الناشط السياسي مالك عدلي

مالك عدلي يرد على «السيسي»: ياريت مصر تبقى «طابونة» بجد

2017-05-15 08:09:33

علق المحامي والحقوقي، مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، على وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصر، أنها “مش طابونة”، قائلاً: “ياريتها طابونة بجد”.

وكتب “عدلي”، في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الطابونة ليها قانون على فكرة، رقمه 95 لسنة 1945، وتعديلاته بيلزمها إنها تبدأ إنتاج في موعد معين، وتخلص في موعد معين، وتنتج كمية معينة بوزن ومواصفات معينة، بسعر محدد”.

وأضاف: “وكل كمية لها وقت إنتاج بالقانون، وبيراقب أداءها الصحة والبيئة والتموين والداخلية والأمن الصناعي، طبعاً إضافة للضرائب، ومخالفة أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، بتحال للمحاكمة”.

وكان الرئيس السيسي شدّد، يوم الأحد، على ضرورة إنهاء حالات وضع اليد ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، وقال: “بكل صراحة.. هذا الوضع مش مقبول ومش حنقبله، بمنتهى القوة الأراضي ترجع، ودي مسؤولية الداخلية والقوات المسلحة (مصر مش  طابونة)”.

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