أعلنت المعارضة السورية المسلحة اليوم الاثنين أن الجيش السوري نقل قوات إلى منطقة صحراوية قرب حدوده مع العراق والأردن في وقت تستعد فيه المعارضة المدعومة من واشنطن للسيطرة على منطقة انسحب منها داعش.

ونقلت قناة “روسيا اليوم ” عن مصادر في المعارضة السورية المسلحة قولها إن المعلومات الاستخبارية المتوفرة لديها أظهرت تحرك مئات من الجنود السوريين والقوى الرديفة بدبابات ومعدات ثقيلة إلى بلدة السبع بيار في منطقة صحراوية قليلة السكان.

ويقول مسلحو المعارضة إن الجيش وحلفاءه سيطر على تلك البلدة النائية الواقعة قرب الطريق الاستراتيجي الرئيسي بين دمشق وبغداد الأسبوع الماضي، سعيا للحيلولة دون سقوط المناطق التي انسحب منها “داعش” في يد “الجيش السوري الحر” المدعوم من الغرب.