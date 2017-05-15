الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين2017-05-15 08:06:35
نيروبي.. يفتتح السفير المصرى لدى كينيا محمود طلعت معرض (Egypt Expert Expo)، الذى تقيمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في نيروبي، كأول معرض لتصدير المنتجات المصرية لإفريقيا ويستمر حتى يوم 18 مايو الجاري.
القاهرة.. ينظم المجلس الأعلى للثقافة، أمسية “ليلة في حب شاعر المقاومة الراحل كابتن غزالى” - الذي وافته المنية مؤخرا - بمقر المجلس بالأوبرا.
القاهرة.. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته استعدادا لمواجهة فريق الشرقية بعد غد الأربعاء، ضمن الجولة 29 بمسابقة الدوري الممتاز.
الإسكندرية.. تنظم مديرية أوقاف الإسكندرية فاعليات الأسبوع الثالث من الخطة الدعوية لشهر شعبان بتنظيم مئة أمسية دينية تحت عنوان (قيم مجتمعية).
القاهرة.. يفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المؤتمر الوطني حول (تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية)، الذي يعقد بالشراكة بين المجلس والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ويستمر لمدة يومين.
باريس.. يعلن ايمانويل ماكرون، اسم رئيس وزرائه الجديد ، بحسب مصادر مطلعة ، ويتوجه إلى برلين للقاء المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في أول زيارة خارجية له منذ تقلده رئاسة فرنسا .
ريجا.. يبدأ وفد صحفي مصري زيارة إلي جمهورية لاتفيا تستمر عدة أيام يشارك خلالها في الاحتفال بمائة عام علي إقامة الدولة، ويعقد لقاءات في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة بهدف التعرف علي الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ودعم التعاون بين البلدين.
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شاهد .. أحد المواطنين لـ السيسي : في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا - محيط
استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شكوى أحد أهالي المراشدة بمحافظة قنا. وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع شركة الريف قائلا…Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
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سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. والتجار: بيوتنا أتخربت ...
التقى محيط بعدداً من السائحين الاجانب وبعض العاملين والتجار بمدينة الاقصر لمعرفة ارائهم حول واقع السياحة وما الذي يريده السائح خلال زيارته وما انطباعه عنها؟…Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT
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السيسي لـ«كامل الوزير»: أنا مش هأمر.. اشتغلوا بنفسكم - محيط
رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب كامل الوزير، له بإصدار أمر، ببدء العمل في 7 صوامع جديدة. وقال…Sun, 14 May 2017 09:24:15 GMT
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وزير التموين: افتتاح المرحلة الثانية من «جمعيتي» قريباً - محيط
شدد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، على ضرورة التوسع في سلاسل الإنتاج والتوزيع، وذلك لتحقيق الاستقرار في السلع المتوفرة، وبأسعار مناسبة، فضلاً عن ...Sun, 14 May 2017 08:56:29 GMT
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بالصور.. ماكرون يتسلم رئاسة فرنسا رسميا
تسلم الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، السلطة كثامن رئيس فرنسي في إطار الجمهورية الخامسة، خلفا للرئيس السابع ، فرانسوا أولاند، الاشتراكي، الذي لم ...Sun, 14 May 2017 09:09:48 GMT
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السيسي يظهر «العين الحمراء»: أراضي الدولة ترجع بالقوة - محيط
انفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشدة، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة قنا، اليوم الأحد. وحذر الرئيس السيسي، جميع المتعدين على أراضي الدولة المصرية، ...Sun, 14 May 2017 09:48:14 GMT
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وزير النقل: تكلفة تطوير المزلقانات 12 مليار جنيه - محيط
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه تم البدء في تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد في جنوب الصعيد، وأن الأساسات أهم من عربات السكة الحديد،…Sun, 14 May 2017 11:00:18 GMT
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بعد خطوبة كهربا على ابنه الحضري.. معكم ينشر فيديو قديم الحضري ...
الحضري يهدد كهربا، هو عنوان الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو فيديو قديم للقاء عصام…Sun, 14 May 2017 11:51:32 GMT
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السيسي يوافق على زيادة مليار جنيه بـ«البطاقات التموينية» - محيط
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تخصيص مليار جنيه إضافية، لزيادة السلع المخصصة على البطاقات التموينية، بمناسبة شهر رمضان الكريم. وتقدم وزير التموين، ...Sun, 14 May 2017 09:30:13 GMT