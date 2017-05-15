نيروبي.. يفتتح السفير المصرى لدى كينيا محمود طلعت معرض (Egypt Expert Expo)، الذى تقيمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في نيروبي، كأول معرض لتصدير المنتجات المصرية لإفريقيا ويستمر حتى يوم 18 مايو الجاري.

القاهرة.. ينظم المجلس الأعلى للثقافة، أمسية “ليلة في حب شاعر المقاومة الراحل كابتن غزالى” - الذي وافته المنية مؤخرا - بمقر المجلس بالأوبرا.

القاهرة.. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته استعدادا لمواجهة فريق الشرقية بعد غد الأربعاء، ضمن الجولة 29 بمسابقة الدوري الممتاز.

الإسكندرية.. تنظم مديرية أوقاف الإسكندرية فاعليات الأسبوع الثالث من الخطة الدعوية لشهر شعبان بتنظيم مئة أمسية دينية تحت عنوان (قيم مجتمعية).

القاهرة.. يفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المؤتمر الوطني حول (تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية)، الذي يعقد بالشراكة بين المجلس والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ويستمر لمدة يومين.

باريس.. يعلن ايمانويل ماكرون، اسم رئيس وزرائه الجديد ، بحسب مصادر مطلعة ، ويتوجه إلى برلين للقاء المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في أول زيارة خارجية له منذ تقلده رئاسة فرنسا .

ريجا.. يبدأ وفد صحفي مصري زيارة إلي جمهورية لاتفيا تستمر عدة أيام يشارك خلالها في الاحتفال بمائة عام علي إقامة الدولة، ويعقد لقاءات في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة بهدف التعرف علي الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ودعم التعاون بين البلدين.‎