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مقتل 17 سجينا أثناء محاولة هروبهم من سجن في بابوا غينيا الجديدة
اقتحام سجن في غينيا

مقتل 17 سجينا أثناء محاولة هروبهم من سجن في بابوا غينيا الجديدة

2017-05-15 07:53:10
أش أ

أطلق حراس سجن “بويمو” في بابوا غينيا الجديدة النار على 17 سجينا أثناء محاولتهم الهروب مما أسفر عن مقتلهم.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الإثنين أنه أعيد القبض على 3 سجناء فقط، بينما تمكن 57 سجينا آخرين من الفرار ويجرى البحث عنهم.
من جانبها، حذرت السلطات من أن السجناء الهاربين - وبعضهم ما زالوا ينتظرون المحاكمة - يشكلون تهديدا خطيرا لسلامة المنطقة.
ودعا المسئول البارز بالشرطة أنطوني واجامبي السجناء الهاربين من السجن الواقع بمدينة “لاي” إلى تسليم أنفسهم، مشيرا إلى أن أغلبية من هربوا يواجهون اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم خطيرة.
يشار إلى أن السجون في بابوا غينيا الجديدة غالبا ما تعاني من الاكتظاظ بالنزلاء وسوء الأوضاع وفترات الانتظار الطويلة للسجناء قبل المحاكمة.

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