مقتل 17 سجينا أثناء محاولة هروبهم من سجن في بابوا غينيا الجديدة2017-05-15 07:53:10
أطلق حراس سجن “بويمو” في بابوا غينيا الجديدة النار على 17 سجينا أثناء محاولتهم الهروب مما أسفر عن مقتلهم.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الإثنين أنه أعيد القبض على 3 سجناء فقط، بينما تمكن 57 سجينا آخرين من الفرار ويجرى البحث عنهم.
من جانبها، حذرت السلطات من أن السجناء الهاربين - وبعضهم ما زالوا ينتظرون المحاكمة - يشكلون تهديدا خطيرا لسلامة المنطقة.
ودعا المسئول البارز بالشرطة أنطوني واجامبي السجناء الهاربين من السجن الواقع بمدينة “لاي” إلى تسليم أنفسهم، مشيرا إلى أن أغلبية من هربوا يواجهون اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم خطيرة.
يشار إلى أن السجون في بابوا غينيا الجديدة غالبا ما تعاني من الاكتظاظ بالنزلاء وسوء الأوضاع وفترات الانتظار الطويلة للسجناء قبل المحاكمة.
-
شاهد .. أحد المواطنين لـ السيسي : في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا - محيط
استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شكوى أحد أهالي المراشدة بمحافظة قنا. وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع شركة الريف قائلا…Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. والتجار: بيوتنا أتخربت ...
التقى محيط بعدداً من السائحين الاجانب وبعض العاملين والتجار بمدينة الاقصر لمعرفة ارائهم حول واقع السياحة وما الذي يريده السائح خلال زيارته وما انطباعه عنها؟…Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT
-
السيسي لـ«كامل الوزير»: أنا مش هأمر.. اشتغلوا بنفسكم - محيط
رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب كامل الوزير، له بإصدار أمر، ببدء العمل في 7 صوامع جديدة. وقال…Sun, 14 May 2017 09:24:15 GMT
-
وزير التموين: افتتاح المرحلة الثانية من «جمعيتي» قريباً - محيط
شدد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، على ضرورة التوسع في سلاسل الإنتاج والتوزيع، وذلك لتحقيق الاستقرار في السلع المتوفرة، وبأسعار مناسبة، فضلاً عن ...Sun, 14 May 2017 08:56:29 GMT
-
بالصور.. ماكرون يتسلم رئاسة فرنسا رسميا
تسلم الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، السلطة كثامن رئيس فرنسي في إطار الجمهورية الخامسة، خلفا للرئيس السابع ، فرانسوا أولاند، الاشتراكي، الذي لم ...Sun, 14 May 2017 09:09:48 GMT
-
السيسي يظهر «العين الحمراء»: أراضي الدولة ترجع بالقوة - محيط
انفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشدة، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة قنا، اليوم الأحد. وحذر الرئيس السيسي، جميع المتعدين على أراضي الدولة المصرية، ...Sun, 14 May 2017 09:48:14 GMT
-
وزير النقل: تكلفة تطوير المزلقانات 12 مليار جنيه - محيط
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه تم البدء في تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد في جنوب الصعيد، وأن الأساسات أهم من عربات السكة الحديد،…Sun, 14 May 2017 11:00:18 GMT
-
بعد خطوبة كهربا على ابنه الحضري.. معكم ينشر فيديو قديم الحضري ...
الحضري يهدد كهربا، هو عنوان الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو فيديو قديم للقاء عصام…Sun, 14 May 2017 11:51:32 GMT
-
السيسي يوافق على زيادة مليار جنيه بـ«البطاقات التموينية» - محيط
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تخصيص مليار جنيه إضافية، لزيادة السلع المخصصة على البطاقات التموينية، بمناسبة شهر رمضان الكريم. وتقدم وزير التموين، ...Sun, 14 May 2017 09:30:13 GMT