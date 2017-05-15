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كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة لإطلاق صاروخ متوسط إلى بعيد المدى
زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة محرك صاروخ جديد ذى كفاءة عالية‎

كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة لإطلاق صاروخ متوسط إلى بعيد المدى

2017-05-15 07:52:15
أش أ

أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ متوسط إلى بعيد المدى في وقت سابق من اليوم تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون، بهدف التأكد من القدرة على حمل “رأس حربي ثقيل كبير الحجم”.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الصاروخ أُطلق بأعلى زاوية حتى لا يؤثر على أمن الدول المجاورة وانطلق لمسافة 787 كيلومترا ووصل إلى ارتفاع 2111.5 كيلومتر، حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز”.
وأشارت إلى أن الصاروخ كان “صاروخا بالستيا استراتيجيا من المدى المتوسط/الطويل تم تطويره مؤخرا ويحمل اسم هواسونج-12”، مشيرة إلى أن الزعيم كيم جونج أون أشرف شخصياً على إطلاق هذا الصاروخ من النوع الجديد.

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