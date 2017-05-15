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اليوم.. إعادة المرافعة في التحفظ على أموال «جرانة»
زهير جرانة وزير السياحة الاسبق

اليوم.. إعادة المرافعة في التحفظ على أموال «جرانة»

2017-05-15 07:51:04

تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق، إعادة فتح باب المرافعة في القرارين الصادرين من النائب العام بمنع زهير جرانة، وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية غسل الأموال.

وكان دفاع “جرانة” طلب من المحكمة إرجاء نظر الجلسة للاطلاع، بعدما أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام السابق، قرارين رقمي 63 و123 لسنه 2016، بمنع محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وزوجته جيلان شوكت، وأولاده القصر “زهير” و”أمير” و”أدهم” و”حبيبة” من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية غسل الأموال.

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