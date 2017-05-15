أعلنت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أسماء الفائزين بعضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة للإصلاح الزراعي، في الانتخابات التي انطلقت 7 مايو الجاري، بمناطق المطاعنة وأرمنت والأقصر.

وجاءت نتائج منطقة المطاعنة بفوز كل من الأمير عبد الرحيم محمد أحمد، ومنصور أبو المجد عبد الرحمن، عن وحدة المطاعنة، وحسين عبد السلام جابر، وعبد الرحمن الجندي محمد عن وحدة جلال، وأبو الحجاج محمد تركي عن وحدة الكيمان.

وجاءت نتائج منطقة أرمنت بفوز محمد السعدي عبد المجيد، عن وحدة الرزيقات، وعبد الراضي عبد الحميد الحفني، وسيد الصادق حسن، عن وحدة الرياينة، وحامد النوبي محمد، وعبد الحميد عبد الستار محمد، وعبد الله حسن محمد إبراهيم “عضو احتياطي” عن وحدة الوابورات، والطيب محمد أحمد وسيد محمد احمد، وسيد يوسف حسن “عضو احتياطي” عن وحدة أرمنت الحيط.

وجاءت نتائج منطقة الأقصر، بفوز محمد أحمد أبو الحسن، عن وحدة البعيرات، وعادل سيد حسين، عن وحدة المريس، ورفعت طاهر مدني، عن وحدة الضبعية، وجامع تهامي مكي، عن وحدة الاقالتة، وطايع حسين أحمد، عن وحدة القرنة، وفوزي عبد الله توفيق، عن وحدة المدامود، وعبد الصبور محمد فضل، عن وحدة الأقصر.