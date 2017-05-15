أحبطت جمارك مطار برج العرب - برئاسة سمير صديق - بالتعاون مع أمن الموانئ محاولة تهريب كمية من النقد المصري.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح الأحد - إن رئيس الوردية مستور أبوتلات اشتبه في راكب أردني مسافر إلى الكويت، وبتفتيشه تم العثور على 148 ألف جنيه.

وقرر عبد الناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة وطرود البريد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي.