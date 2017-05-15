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وزارة الصحة : إصابة 17 شخصاً في حادث انقلاب أتوبيس بمحافظة البحر الأحمر
انقلاب اتوبيس‎

وزارة الصحة : إصابة 17 شخصاً في حادث انقلاب أتوبيس بمحافظة البحر الأحمر

2017-05-15 07:48:08
أش أ

  أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء الأحد عن إصابة 17 شخصاً في حادث انقلاب أتوبيس بطريق البحر الأحمر (سفاجا - الغردقة).
وقال الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 11 سيارات إسعاف مجهزة كانت في موقع الحادث خلال 5 دقائق فقط ، وفور إبلاغ الهيئة بالحادث.
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي ، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس والجسد ، مؤكدا توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى ، وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

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