تصفية «إرهابي» شديد الخطورة جنوب رفح2017-05-15 07:43:25
تمكنت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، من تصفية أحد العناصر الإرهابية شديد الخطورة، وهو فلسطيني الجنسية، ينتمي لتنظيم “داعش غزة”، وتسلل لسيناء للقتال بين صفوف تنظيم “بيت المقدس” بسيناء.
وأكد مصدر أمني بشمال سيناء، أن قوات الأمن، داهمت منزلاً يتخذه عناصر إرهابية كمأوى لهم، واشتبكت مع عنصر إرهابي داخل المنزل، وتمكنت من تصفيته.
وأشار المصدر، إلى أنه بالتحري عنه، تبين أنه يدعى “إبراهيم داهوم أبو محسن”، من سكان قطاع غزة، وانضم لتنظيم “داعش غزة”، وتسلل لسيناء للقتال بين صفوف تنظيم “بيت المقدس”.
وأضاف المصدر، أن القوات عثرت داخل المنزل، على كميات كبيرة من المتفجرات وأدوات ودوائر كهربائية تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وجهازي موتوريلا، وكمية كبيرة من الذخائر.
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