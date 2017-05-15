 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 08:27 صباحاً
روابط سريعة
إلغاء سفر وزير الشباب إلى الكويت.. لهذا السبب!
خالد عبدالعزيز - خالد عبد العزيز

إلغاء سفر وزير الشباب إلى الكويت.. لهذا السبب!

2017-05-15 07:34:39

ألغيت رحلة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الى الكويت بسبب عطل في المحرك الأيمن للطائرة والتي كان من المفترض اقلاعها من مطار القاهرة منذ قليل.

وكان من المفترض ان يتوجه عبد العزيز إلى دولة الكويت لحضور احتفالية (الكويت عاصمة الشباب العربي 2017 ) برعاية وحضور سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد.

وسوف تنطلق الاحتفالية صباح الاثنين بتكريم الفائزين بجائزة الكويت للتميز والابداع الشبابي، ثم يليه الملتقى الريادي الشبابي ويليه الملتقى الإعلامي الشبابي ثم مهرجان أيام المسرح الشبابي والملتقى القيادي الشبابي ومنتدى الوسطية والملتقى الثقافي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3