ألغيت رحلة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الى الكويت بسبب عطل في المحرك الأيمن للطائرة والتي كان من المفترض اقلاعها من مطار القاهرة منذ قليل.

وكان من المفترض ان يتوجه عبد العزيز إلى دولة الكويت لحضور احتفالية (الكويت عاصمة الشباب العربي 2017 ) برعاية وحضور سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد.

وسوف تنطلق الاحتفالية صباح الاثنين بتكريم الفائزين بجائزة الكويت للتميز والابداع الشبابي، ثم يليه الملتقى الريادي الشبابي ويليه الملتقى الإعلامي الشبابي ثم مهرجان أيام المسرح الشبابي والملتقى القيادي الشبابي ومنتدى الوسطية والملتقى الثقافي.