أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم/الاثنين/ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي 56 مشروعاً تنموياً في الصعيد عبر “الفيديو كونفرانس” من محافظة قنا، إضافة إلى عدد من الأخبار المتعلقة بالمشروعات التنموية ونشاط الحكومة واستعدادات شهر رمضان المبارك بمختلف القطاعات الخدمية.

وصدرت صحيفة “الأهرام” على صفحتها الأولى عنوان “بشائر الخير لصعيد مصر.. الرئيس: إنهاء التعدي على أراضى الدولة خلال شهر”، وتناولت ، تحت هذا العنوان ، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة مواجهة الشعب المصري بالتكلفة الحقيقية لإصلاح البنية الأساسية ومرافق الدولة التي تتكلف مبالغ باهظة لا تستطيع الدولة تحملها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه لا توجد دولة في العالم توفر الخدمات بالأسعار القليلة مثلما تقدمها مصر.

وشدد السيسي علي أنه “إذا كنا نريد أن نبني بلدنا بشكل حقيقي فلا بد أن نتحمل، لأن الدولة لن ترضى بالمستوى الضعيف للخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً ضرورة النهوض بمصر وأننا قادرون على القيام بـذلك”.

وانتقد الرئيس التأخر في حل مشكلة وضع اليد على الأراضي الخاصة بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ووجه بتشكيل لجنة على مستوى مجلس الوزراء، تضم هيئة الرقابة الإدارية والمحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية، لحل هذه المشكلة على مستوى مصر بالكامل خلال شهر، لاستعادة الأراضى من المتعدين عبر إجراءات الدولة أو عن طريق القانون، حتى تستعيد الدولة والمواطنون حقوقهم.

ووجه الرئيس بأن تسبق الدولة المواطنين بالتخطيط الجيد والبدء في العمل، للحافظ على أموال الدولة، قائلا: المال مال مصر وليس مالي أو مالك أو مال الحكومة.. وكلف القوات المسلحة والشرطة بتقنين أوضاع واضعى اليد الذين قاموا بالاستزراع في أراضى المليون ونصف المليون فدان، بعد تحصيل قيمتها لمصلحة الدولة، على أن تعود بقية أراضى وضع اليد البالغ مساحتها نحو 90 ألف فدان إلى الدولة، حتى يتم توزيعها على المواطنين، عبر طرح الشركة أراضي الاستصلاح للاستثمار.

وتناولت الصحيفة إعلان الرئيس السيسى تسليم المشروعات القومية التي وعد بتنفيذها قبل 30 مايو 2018 بشكل متكامل، حتى لا يتعثر أي من المشروعات.

أما صحيفة “الأخبار” فسلطت الضوء المشروعات التي افتتحها رئيس الجمهورية تحت عنوان “السيسي يفتتح ٨ صوامع وشون و٤ كباري واستصلاح ٢١ ألف فدان بالفرافرة”، وتناولت المشروعات التنموية الجديدة بصعيد مصر، وتنفيذ البنية الأساسية لاستصلاح وزراعة 21 ألف فدان جديدة بمدينة الفرافرة بالوادي الجديد، محطة سكك حديد أسوان بعد تطويرها ورفع كفاءتها بما يتناسب مع الطابع التاريخي والحضاري للمدينة، و4 كباري جديدة بكل من طهطا ونجع حمادي والأقصر وأسوان، 8 صوامع وشون متطورة لتخزين الغلال بعدد من محافظات الجمهورية، وكذلك افتتاح موقع صومعة المراشدة بمحافظة قنا.

وتناولت صحيفة “الجمهورية” دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في المشروعات التي افتتحها رئيس الجمهورية بعنوان “انتهينا من 150 مشروعاً .. و21 أخري تحت التنفيذ”، وتناولت تصريحات رئيس الهيئة اللواء أركان حرب كامل الوزير، مستعرضاً تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في 171 مشروعاً قومياً تهدف إلي تحقيق تنمية حقيقية وشاملة بمحافظات الصعيد بمختلف قطاعات الدولة واللحاق بركب التنمية بربوع مصر، تم تكليف الهيئة بها في 30 يونيو 2014.

ونقلت الصحيفة تصريحات للوزير،قال فيها ” أنه تم الانتهاء من 150 مشروعاً منها “مستشفي أسوان العام، والإسكان الاجتماعي بقنا، وميناء الغردقة البحري، وطريق شلاتين سوهين، ويجري العمل حاليا العمل في 21 مشروعا منها “مستشفي أرمنت بالأقصر، ومحطة تنقية مياه باليسر بالغردقة بطاقة 80 ألف م3/يوم، و11 مدرسة مصرية يابانية، وإسكان دار مصر بالمنيا، لافتاً إلى الانتهاء من إنشاء 105 شون مطورة لتخزين الغلال في 19 محافظة بطاقة تخزينية بلغت 900 ألف طن منها 46 شونة في محافظات الصعيد”.

وقال رئيس الهيئة الهندسية أنه تم تكليف الهيئة بتنفيذ أعمال البنية الأساسية للمشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان ومنذ وقت التكليف تم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية لمساحة 31 ألف فدان بالفرافرة، ويجري تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمساحة 244 ألف فدان منها.

بدورها، لخصت صحيفة “الأخبار”، كلمة رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح المشروعات القومية بحضور رئيس الجمهورية تحت عنوان “شريف إسماعيل: الأمن الغذائي أحد التحديات الرئيسية التي تواجهنا”.

وتناولت الصحيفة تأكيد المهندس شريف إسماعيل أن تنفيذ المشروعات القومية لا يهدف فقط إلي تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي، بل يهدف أيضا إلي تحقيق الأمن الاجتماعي وتقوية شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب في جميع المجالات، الأمر الذي يقضي علي البطالة ويرتفع بمستوي معيشة الفرد والأسرة.

وقال رئيس الوزراء إن حجم الإنجاز الذي يتم علي أرض مصر يثبت أننا ماضون في الطريق وعازمون علي تعويض ما فاتنا في جميع المجالات، ويشمل ذلك الإصلاح الاقتصادي، وذلك لتنطلق مصر الحضارة والتاريخ إلي المكانة التي تليق بها بين دول العالم.

وأكد إسماعيل أن الحكومة تعمل علي تطوير كل مجالات العمل سواء الإنتاجية أو الخدمية، موضحا أن الأمن الغذائي يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجهنا، إدراكا لما نعرفه جميعا أن من لا يملك قوته لا يملك قراره.

واستعرض رئيس الوزراء المشروعات الجديدة التي يتم افتتاحها، مشيرا إلي أنها تشمل صومعة المراشدة لتخزين الغلال، وليتم بذلك الانتهاء من إضافة 25 صومعة حديثة علي أعلي مستوي، سعة كل منها 60 ألف طن بتكلفة نحو 2.5 مليار جنيه، سيكون نصيب الصعيد منها 8 صوامع، تستهدف خفض حجم الفاقد، الذي يصل إلي 10% سنوياً، بقيمة تقترب من 4 مليارات جنيه، فضلا عن الانتهاء من شون مطورة نصيب الصعيد منها 46 شونة، وتم دخول هذه الصوامع والشون في خطة استلام وتسويق الأقماح لهذا الموسم، وكوبري جرجا علي النيل بسوهاج بتكلفة 500 مليون جنيه، ويتكون من 4 كباري و5 أنفاق يربط مراكز سوهاج الواقعة غرب النيل بطريق (الصعيد - البحر الأحمر)، بالإضافة إلي كوبري طهطا علي السكة الحديد بسوهاج لحل مشاكل المزلقانات وربط مدينة طهطا ببعضها وحل مشاكل المرور بمحافظة المنيا، وكوبري الكباش بالأقصر لمواكبة الحركة المرورية بالمدينة، وكوبري نجع حمادي والذي يربط شرق المدينة بغربها ويسهل حركة عبور السيارات .. وتطوير محطة سكك حديد أسوان بشكل حضاري بخلاف التطوير الجاري تنفيذه في سكك حديد مصر.

وأشار إلي أنه تم الانتهاء من البنية الأساسية بالفرافرة لمساحة ٢١ ألف فدان بالإضافة إلي مشروعات أخري تم الانتهاء منها وجار تنفيذها بالصعيد.

ويستمر استعراض الصحف لنشاط القوات المسلحة المصرية، ومنها ما تناولته صحيفة “الجمهورية” بعنوان “القوات البحرية تنقذ 23 سائحاً من حريق ومركب صيد معطل أمام الجفتون”، لافتة إلى تمكن وحدات الإنقاذ التابعة للقوات البحرية من السيطرة علي حريق نشب بأحد اللنشات السياحية شمال شرقي ميناء الغردقة وعلي متنه 23 سائحا من جنسيات مختلفة، إضافة إلى طاقم اللنش المكون من 8 أفراد.

تم تقديم المعاونة الطبية للسائحين ونقل أحدي السائحات المصابة بحالة اختناق إلى مستشفي الغردقة العام، كما تمكنت إحدى الوحدات البحرية المكلفة بتأمين الساحل من إنقاذ مركب للصيد من الغرق أمام جزيرة الجفتون بعد تعطل محركاته، وعلي متنه 4 مصريين.. وقامت الوحدة البحرية بتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية لطاقم المركب.

وبعنوان “المالية: قرض الصندوق يجذب الاستثمارات وحصيلته توجه لتمويل العجز”، تناولت صحيفة “الأهرام” تأكيد عمرو الجارحي وزير المالية أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يسهم في زيادة حجم التدفقات الأجنبية لداخل البلاد ومنها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات إنتاجية نتيجة ارتفاع درجة الثقة حول الوضع الاقتصادي بمصر والقدرة على استمرار الحكومة والبنك المركزي على تنفيذ برنامج الإصلاح المعلن.

وأضاف أن الاتفاق يسهم في خفض معدلات العائد على السندات الدولارية المصرية وجذب مزيد من المستثمرين وصناديق الاستثمار للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية كما سيساعد في تحسن التصنيف الائتماني لمصر وهو ما سينعكس إيجابياً على ثقة المستثمرين وتدفقات النقد الأجنبي.

وعرضت صحيفة “الأهرام” بعنوان “تحسين الخدمات الصحية ورفع جودتها باستخدام التكنولوجيا”، تصريح الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أنه لن يكون للصحة مجال للتقدم في حالة عدم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أن استخدام التكنولوجيا في المنظومة الصحية يسهم في تحسين الخدمات الطبية، ورفع جودتها للمريض.

وأوضح وزير الصحة أنه تم ربط المستشفيات، وقطاعات الصحة المختلفة ببعضها من خلال حوكمة المنظومة الصحية، وأن الميكنة ستفيد قطاع الدواء أيضا من خلال ربط خطوط إنتاج الدواء، بالصيدليات وبالتوزيع، ما يسهم في القضاء على الغش الدوائي، مشيرا إلى أنه من خلال التكنولوجيا والربط الإلكترونى للمنظومة الصحية يتم تحديد حجم الأصناف الناقصة لتوفيرها على الفور، أو الزيادة من الأدوية والمستلزمات، وكذلك الأجهزة، والأطباء، والتعرف على مدى وصول الخدمة للمواطنين.

وأكد وزير الصحة التعاون مع وزارة الاتصالات في عدة محاور في مقدمتها ، ميكنة الرعايات المركزة، والإسعاف، لافتا إلى أن أسرة العناية المركزة في القاهرة الكبرى أصبحت مميكنة، ما يساعد على معرفة عدد أسرة العناية المركزة غير الشاغرة.

وأضاف أنه لن نستطيع طرح قانون التأمين الصحي الشامل الجديد قبل تحديث قاعدة بيانات المواطنين، وسيتم ذلك من خلال التكنولوجيا، لافتا إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحي سيكون من خلال استخدام التكنولوجيا، ومن خلال كارت تكنولوجي ذكى.

وبشأن البرلمان تناولت صحيفة “الجمهورية” بعنوان “القوي العاملة تمهل المالية 48 ساعة.. وتعلق الموافقة علي موازنات الهيئات والصناديق”، لافتة إلى أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أمهلت الحكومة 48 ساعة لحل أزمة علاوة أصحاب المعاشات لعدم إدراجها في الموازنة الجديدة، وربطت تصويتها بالموافقة علي موازنات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي،. وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، لحين إدراج علاوة أصحاب المعاشات بالموازنة.

واستعرضت الصحيفة تساؤلات أعضاء اللجنة، ورئيسها فيما يتعلق بالأسعار وتحديد نسبة سنوية لعلاوة أصحاب المعاشات.

من جانبه، طمأن ممثل وزارة المالية أحمد عبدالله، أعضاء اللجنة بأن زيادة المعاشات مدرجة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 وذلك ضمن احتياطيات الموازنة. متعهدا بالرد خلال 48 ساعة.

وطالب المراغي المالية بأن تدرج في خطابها كيفية سد عجز الموازنة المخصصة للصناديق الخاصة للمعاشات وهي 7 مليارات جنيه. والصناديق الحكومية 34.3 مليار جنيه. التي كشفها ممثلا الصندوقين خلال الاجتماع.

ورد عبد الله إلي أن العجز في الصندوقين يتم تسوياتهما بشكل كامل مثل الأعوام المالية السابقة.

وعن المصريين في الخارج، صدرت صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “الداخلية: الشباك الواحد لاستخراج الوثائق الرسمية للمصريين بالخارج”، متناولة نتائج اجتماع اللجنة العليا لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمصريين في الخارج.

وأكد مصدر أمني أن الاجتماع ناقش آليات تطوير وتحديث الخدمات التي تقدم للمواطنين في الخارج وسبل تيسير الإجراءات، كما قامت اللجنة بتنفيذ عدد من الخطوات بهدف تيسير إجراءات استصدار الوثائق الرسمية لأبناء الجاليات المصرية من أبرزها قيام الجهات الشرطية الخدمية بتفعيل نظام “الشباك الواحد” للمقيمين بالخارج تقديراً لظروف تواجدهم المحدودة خلال إجازاتهم بالبلاد لاختصار زمن الإجراءات المستندية.

وأشارت الصحيفة إلي أن قطاع الأحوال المدنية قام بإيفاد بعثات إلي الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين المقيمين بالخارج وانه خلال الشهور القادمة سيتم إيفاد بعثات من الأحوال المدنية لاستخراج هذه البطاقات إلي دول العالم استجابة للطلبات الواردة للوزارة من خلال البعثات الدبلوماسية بتلك الدول.

وفيما يخص استعداد أجهزة الدولة لاستقبال شهر رمضان، تناولت صحيفة “الأهرام” بعنوان “تأمين إمدادات محطات الكهرباء وارتفاع نسب المعروض من البنزين والسولار والبوتاجاز”، توفير السلع الأساسية بأسعار معتدلة، وزيادة منافذ التوزيع خاصة في المناطق الشعبية وكثيفة السكان وزيادة المعروض من الزراعة والمواد البترولية، وتأمين احتياجات محطات الكهرباء.

وأعلن ممدوح عبد الفتاح رئيس القابضة للصناعات الغذائية أنه تقرر طرح 3ملايين شنطة رمضان بالمجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة الثابتة والمتنقلة في2400 منفذ بالقاهرة والمحافظات على فئتين الأولى بسعر 70 جنيها والثانية بسعر95 جنيها.

كما قرر قطاع البترول زيادة ضخ كميات البنزين بأنواعه من 20 مليون لتر يومياً إلى 25 مليون لتر بزيادة نسبتها 20%، والسولار من 50 مليونا يومياً إلى 55 مليون لتر سولار بزيادة نسبتها 10% خاصة مع دخول موسم الحصاد متزامناً مع الشهر الكريم، وزيادة الأرصدة الإستراتيجية الاحتياطية من البنزين والسولار على مستوى الجمهورية وخاصة في الصعيد وسيناء.

ونقلت الصحيفة تصريحا لوزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ، قال فيه ” إن القطاع يعمل على تأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء خلال تلك الفترة والتنسيق المستمر بين قطاعي البترول والكهرباء ليتم ضخ كميات تقدر بنحو 132 مليون متر مكعب وقودا مكافئا يومياً وتكوين أرصدة استراتيجية من الوقود بمحطات الكهرباء لتأمين متطلبات تشغيلها خاصة في فترات ذروة الاستهلاك”، مشيرا إلى ضخ مليون اسطوانة بوتاجاز يومياً وتشغيل مصانع تعبئة البوتاجاز على مستوى الجمهورية بكامل طاقتها لافتاً إلى تأمين أرصدة استراتيجية احتياطية من البوتاجاز تقدر بحوالي 90 ألف طن بما يسمح بتأمين احتياجات الاستهلاك وتلبية الزيادة في الطلب على البوتاجاز مؤكداً انتظام الإنتاج المحلى من البوتاجاز وتنفيذ برنامج الاستيراد لاستكمال تغطية الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي.

وفي ذات السياق عرضت صحيفة “الأخبار”، بعنوان “طرح 83 ألف طن لحوم ودواجن وأسماك.. واستيراد 12 ألف رأس ماشية”، استعداد وزارة الزراعة لاستقبال شهر رمضان، بضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك والخضر والفاكهة والسلع الغذائية المختلفة والياميش وطرح تلك الكميات بكافة منافذ الوزارة بالقاهرة والمحافظات وأيضا في سياراتها المتنقلة بالقري والمناطق النائية.. ويتم بيع تلك المنتجات بأسعار أقل من نظيرتها بالأسواق.. أعلن ذلك د.عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف وزير الزراعة عبد المنعم البنا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الحكومة للتيسير علي المواطنين خلال الشهر الكريم، موضحاً أنه تلقي تقريرا من هيئة الخدمات البيطرية أكد انه تم استيراد 83 ألف طن من اللحوم ومنتجاتها لبيعها للمواطنين تتضمن 5ر17 ألف طن لحوم مجمدة و25ر17 ألف طن دواجن مجمدة و5ر48 ألف طن أسماك مجمدة، و6ر12 ألف رأس من العجول للذبح الفوري و1024 رأس ماشية من مشروعات التسمين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وأشار إلي أنه سيتم أيضا طرح ياميش رمضان من الزبيب، وقمر الدين، والتمور، والمكسرات بمختلف أنواعها، والمشمشية والقراصيا، والمشروبات، من تصنيع معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، في كافة منافذ الوزارة بأسعار تنافسية، نظراً لزيادة الطلب عليها، في هذا الشهر الكريم.