كشف التيار المحسوب على الدكتور أيمن نور، زعيم حزب “غد الثورة”، عن إطلاق “كيان جديد”، خلال الأيام المقبلة.

وأصدر تيار “أيمن نور”، وثيقة جديدة، أطلق عليها “مبادئ العمل المشترك”؛ دعت إلى تشكيل كيان جامع يضم كل من يوافق على هذه المبادئ، ويمثل هذا الكيان المرتقب عنواناً جديداً للفترة المقبلة.

وأوضحت مصادر، أنهمن المقرر إطلاق هذا الكيان الجديد، قبل شهر رمضان المقبل، حيث من المقرر الإعلان عن تفاصيله، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية، إلى أنه سيكون في نفس لحظة الإعلان عن إطلاق “الكيان الجديد”، هناك مؤتمر صحفي آخر بمدينة إسطنبول التركية، تشارك فيه بعض الشخصيات التي لن تشارك من “باريس”؛ لأسباب تحول دون سفرهم، من بينها عدم تجديد جوازات سفرهم.

وشن القائمون على هذا الكيان الجديد، الذى يتزعمه أيمن نور، هجوماً على حلفاء الإخوان، الذين يشوهون الكيان الجديد، قائلين: “للأسف.. هناك تربص وتعمد لدى البعض على تشويه أي جهد وعمل يهدف لإنهاء الأزمة القائمة، ويسعون لإجهاض تلك الجهود وقتلها في مهدها، ولذلك يروجون لكم هائل من الأكاذيب والمغالطات والافتراءات”.

فى المقابل، فتحت قيادات متحالفة مع الإخوان، النار على أيمن نور، والقائمون على هذا الكيان الجديد.

وقال نائب رئيس مجلس الإخوان في تركيا، وليد شرابي، فى بيانٍ له، رداً على هذا الكيان الجديد: “هذه الوثيقة جريمة.. فهذه الوثيقة هي تخلي فعلي عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعن جميع قيادات الإخوان”.

ورد القيادي بحزب الوسط، الدكتور محمد محسوب، أحد القائمين على هذا الكيان، على هذه الاتهامات، قائلاً: “بناء جماعة لا يقتضس تنازلاً من أحد، بل تحديد ما هو مختلف فيه ومتفق عليه، وتفهم الأول والتعاون في الثاني”.