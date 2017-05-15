تنفيذاً لأوامر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهت القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، بتحقيق الانضباط وفرض السيطرة الأمنية، خاصة في مجال تنفيذ قرارات الإزالة، الصادرة بشأن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ومنافع الري والصرف، ومجرى نهر النيل.

ونجحت أجهزة الأمن، في تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات، بمساحات تخطت الـ10 أفدنة.

وتواصل أجهزة الأمن، ملاحقة المستولين على أراضي الدولة، في محاولة لإعادة هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أعرب عن غضبه الشديد، من التعدي على أراضي الدولة.

وكلف السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشاريع التنموية في قنا، وزارة الداخلية المصرية، باستعادة أراضي الدولة التي تم التعدي عليها، أو أخذها بوضع اليد، بالقوة، قائلاً: “مصر مش طابونة”.