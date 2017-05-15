‏‎‫يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور عدد من الوزراء، لمتابعة أهم الملفات بالمحافظات وعلى رأسها الاستعداد لشهر رمضان، ومعارض “أهلا رمضان” التى تقيمها محافظات الجمهورية، إضافة لمتابعة توصيات مؤتمر الشباب الذى عقد بالإسماعيلية مؤخرا.

ويناقش اجتماع مجلس المحافظين أيضا، منح التراخيص المؤقتة لمشروعات الشباب الصغيرة، إلى جانب متابعة سير العمل بالمحافظات فيما يتعلق بتوصية مؤتمر الشباب بضرورة تجميل الميادين، كما يتابع رئيس الوزراء الخريطة الاستثمارية للمحافظات، التى تتضمن كل المشروعات الاستثمارية والتنموية، خاصة التى تتعدى الاستفادة منها حدود المحافظة ولها صفة قومية.

كما يتابع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، توجيهاته السابقة للمحافظين حول إقامة معارض صغيرة مؤقتة بشكل دورى، بحيث تتيح لصغار المنتجين عرض منتجاتهم والتسويق لها، وإتاحة الفرصة لهم للتوسع بشكل فيها تدريجى.