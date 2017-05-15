كشف مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، المهندس خالد عباس، عن أن إجمالي التحويلات التي قام المصريون يتحويلها بالخارج لحجز الأراضي والشقق التي طرحتها الوزارة للعاملين بالخارج، تخطت ١٥٠ مليون دولار، منذ فتح باب الحجز وحتى الآن.



وأضاف عباس، أن الأراضي والوحدات السكنية، تشهد إقبال كبير على الحجز، وخاصة في مدن القاهرة الجديدة والرحاب ومدينتي، لافتاً إلى أن هناك مدناً تم حجز الأراضي الموجودة بها مبدئياً بالكامل؛ ومنها مدينة العبور.

وأشار إلى أنه يوجد إقبال كبير على حجز أراضي القاهرة الجديدة.

وبالنسبة للوحدات السكنية المطروحة، أوضح عباس، أن كل المعروض، شهد إقبالاً كبيراً حتى الآن، على الحجز المبدئي.

وأضاف مساعد وزير الإسكان، أن الحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني “www.nuca.gov.eg”، وذلك بعد تحويل المبالغ المطلوبة.