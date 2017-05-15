توفي أمس الأحد، الكاتب الصحفي السعودي الكبير، تركي السديري، رئيس التحرير السابق لصحيفة “الرياض”، والرئيس السابق لهيئة “الصحفيين السعوديين” عن عمر ناهز 73 عاما.

تركي بن عبدالله ناصر السديري ولد سنة 1363 هـ بمدينة الغاط التابعة لمنطقة الرياض، وتلقى تعليمه بمدينة الرياض، عمل كرئيس تحرير جريدة الرياض منذ عام 1394 وحتى قبول استقالته بتاريخ 16 شوال 1436 لمدة 41 سنة.

أطلق عليه الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقب “ملك الصحافة”، وانتخب كأول رئيس لاتحاد الصحافة الخليجية منذ عام 2005.

ويعتبر الكاتب الراحل أحد أهم الصحفيين السعوديين والخليجيين، حيث اهتم بالشأن السياسي والاجتماعي.