 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 03:12 صباحاً
روابط سريعة
سامي عبدالعزيز: أنا ضد القنوات الدينية
الدكتور سامي عبد العزيز

سامي عبدالعزيز: أنا ضد القنوات الدينية

2017-05-15 02:40:25
كتب - متابعات

أكد الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام السياسي، وعميد كلية الإعلام الأسبق، أن المنوط بمهام تجديد الخطاب الديني ليس رجال الدين، مشيرًا إلى أنه ضد ما يسمى بالقنوات الدينية.

وقال في حواره ببرنامج “المواجهة”، المذاع على شاشة “اكسترا نيوز”، مساء الأحد، إن الإعلام المصري فشل في إيصال الصورة الحقيقية عن الوطن العربي للغرب، وذلك لأننا نتحدث مع أنفسنا وبلغة غير معاصرة.

ولفت إلى أنه من الممكن أن نستثمر المهرجانات الفنية والسياحية في بث رسالة تستطيع تصحيح صورة الإسلام عبر شرح مفهوم التسامح في العالم العربي، وهي وسيلة هامة لتجديد الخطاب الديني.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3