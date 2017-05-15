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مفتي استراليا: لو "الوحش" قدامي هضربه.. والأخير يرد: نصاب وحرامي
المحامي نبيه الوحش

مفتي استراليا: لو "الوحش" قدامي هضربه.. والأخير يرد: نصاب وحرامي

2017-05-15 02:30:25
كتب - متابعات

فتح الدكتور مصطفى راشد، مُفتي استراليا، النار على نبيه الوحش، المحامي بالنقض، قائلًا: “هو الجحش ورايا ورايا”، موضحًا أنه ليس له علاقة بالدين و”لو قدامي هاضربه”.

ورد  “الوحش”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صح النوم”، الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي، عبر فضائية “ltc”، إن “راشد شاذ فكريًا ونصاب وحرامي، وأن جميع من العلماء الذين ناظروه أكدوا أنه ليس له أي علاقة بالفتوى”، مؤكدًا أنه لم يحصل على الدكتوراه.

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