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وزير الزراعة: توفير 300 ألف طن من الأسماك
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة‎

وزير الزراعة: توفير 300 ألف طن من الأسماك

2017-05-15 02:27:20
كتب - متابعات

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، أن مشروع المزارع السمكية التي أطلقها الرئيس فى منطقة قناة السويس ستعمل على سد الفجوة بين الإنتاج السمكي والكميات المطلوبة في الأسواق، منوها بأن الوزارة ستعمل على توفير 300 ألف طن من الأسماك للاستغناء عن الاستيراد.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على شاشة “صدى البلد”، إن الوزارة ستعمل على تغيير منظومة التقاوي في الزراعة خاصة فى القمح لزيادة الكميات وسد الفجوة الزراعية فى ظل محدودية المساحة من خلال الزيادة الرأسية في منظومة التقاوي، كاشفًا أن منظومة القمح الجديدة سيتم تعميمها خلال عامين.

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