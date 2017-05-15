قال الدكتور محمود محيي الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الإقصاء المجتمعي وتفضيل فئات عن بعضها في المجتمعات العربية مثل ليبيا وسورية والعراق واليمن، سببٌ رئيسيٌ في تنامي وانتشار الفكر المتطرف.

وأضاف محيي الدين خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على شبكة قنوات “دي إم سي”، أن التطرف نشأ في مصر منذ عقود طويلة، وأنه يجب علينا البحث في سبل مواجهة الفكر المتطرف داخل المجتمع.

من جهته، قال أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، هاشم بحري، إن التفكير السطحي للشباب يَسهل اختراقه وتجنيده، وذلك إذا تم مقارنته بِمن يمتلك القدرة على التفكير لنْ يتم تجنيده بسهولة.

وأوضح بحري أنه لا بد من عقد جلسات تنويرية للشباب بهدف تثقيفهم، وتحديدًا في الجامعات، من خلال شخصيات مرنة تتقبل الرأي الآخر.