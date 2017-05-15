 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 03:12 صباحاً
روابط سريعة
أستاذ طب نفسي: الجلسات التنويرية للشباب في الجامعات مهمة
جامعة القاهرة‎

أستاذ طب نفسي: الجلسات التنويرية للشباب في الجامعات مهمة

2017-05-15 02:14:13
كتب - متابعات

قال الدكتور محمود محيي الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الإقصاء المجتمعي وتفضيل فئات عن بعضها في المجتمعات العربية مثل ليبيا وسورية والعراق واليمن، سببٌ رئيسيٌ في تنامي وانتشار الفكر المتطرف.
وأضاف محيي الدين خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على شبكة قنوات “دي إم سي”، أن التطرف نشأ في مصر منذ عقود طويلة، وأنه يجب علينا البحث في سبل مواجهة الفكر المتطرف داخل المجتمع.
من جهته، قال أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، هاشم بحري، إن التفكير السطحي للشباب يَسهل اختراقه وتجنيده، وذلك إذا تم مقارنته بِمن يمتلك القدرة على التفكير لنْ يتم تجنيده بسهولة.
وأوضح بحري أنه لا بد من عقد جلسات تنويرية للشباب بهدف تثقيفهم، وتحديدًا في الجامعات، من خلال شخصيات مرنة تتقبل الرأي الآخر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3