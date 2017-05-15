قال الخبير في شئون الجماعات الإسلامية الشيخ، نبيل نعيم، إن عناصر تنظيم داعش الإرهابي أصحاب فكر منحرف، مضيفًا أن ملخص هذا الانتشار والفكر الإرهابي الذي نراه حاليًا موجودٌ في المدارس السلفية.

وأضاف نعيم خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على شبكة قنوات “دي إم سي”، أن هناك جهات خارجية تُدعم وتُمول تنظيم داعش الإرهابي، لافتًا إلى أن كل الموجودين في سورية من مُقاتلين وجهاديين دخلوا إلى سورية عن طريق تركيا.

وأوضح نعيم، أن تنظيم داعش الإرهابي يَستغل الظروف الاقتصادية الصعبة وإحباط الشباب لتجنيدهم، لافتًا إلى أن الحكومة لا تمتلك أي استراتيجية واضحة للتعامل مع الفكر المتطرف والإرهاب.