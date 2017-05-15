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وائل لطفي: علينا نشر الفكر الإيجابي عند الشباب
فتاة مؤتمر الشباب - دينا عبدالعزيز

وائل لطفي: علينا نشر الفكر الإيجابي عند الشباب

2017-05-15 01:18:35
كتب - متابعات

قال الكاتب الصحفي، وائل لطفي، إن الدولة غابت عن دعم الشباب والاهتمام بهم طيلة الـ 30 عامًا الماضية، وتركت الشارع للقيادات السلفية والمتطرفين في السيطرة على المساجد وكتاتيب حفظ القرآن الكريم.
وأضاف لطفي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء دي إم سي”، المُذاع على شبكة قنوات “دي إم سي”، أن مضاعفة ميزانية وزارتي الشباب والرياضة والثقافة خلال الفترة المقبلة مُهم جدًا، لأن الاستثمار في البشر لا يَقل أهمية عن الاستثمار في الحجر.
وأوضح لطفي أنه: “يجب علينا توعية الشباب بأهمية المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى نشر الفكر الإيجابي عند الشباب وتوعيتهم”.

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