علق الإعلامي جابر القرموطي خلال حلقة مساء الأحد 14 مايو، من برنامج ” آخر النهار”، المذاع على قناة “النهار”، على انتشار الفساد والرشاوى خاصة فى مجال الأراضي مستشهدا بحديث “حمام الراشدي”، المواطن الذي تحدث يوم الأحد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحضور، خلال تواجده فى قنا لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى الصعيد.

قال القرموطي إن العديد من المواطنين يقومون بالاتصال به، ويؤكدون امتلاكهم أوراقا تثبت ملكيتهم لأراضي تم الاستيلاء عليها من أصحاب السطوة والنفوذ، مضيفا: “إحنا عايشين فى طابونة واللي يقول غير كدة ماسك رق”.

أشار إلى أن الدولة قامت هذا الشهر باسترداد العديد من الأراضي، لكنه أكد على وجود مئات القطع من الأراضي المنهوبة في مختلف المحافظات، وتبلغ قيمتها حوالي “تريليون” جنيها.

تابع القرموطي: “أنا شخصيا أعرف واحد عنده خمس طابونات كل ما حد يكلمه يأكله رغيف مرة بمليون ومرة بـ30 مليون ولما تكلمه يقولك ما تعرفش أنا مين ويقول دي أخرها متر x متر”.

في سياق آخر، وجه “القرموطي” رسالة للشيخ سالم عبد الجليل، الذي أثار الغضب بتصريحاته حول المسيحيين، قائلا إن الأولى بالنسبة له هو “النصح والإرشاد”، وليس أمور العقيدة المسيحية، وتابع: “أعرف واحد بيصلي في الجامع صاحب محل وواخد 3 متر من حرم الشارع ولما تقوله هاكلم الحى يرد “حى إيه الله حي” ياجماعة البلد مليانة فلوس وخير لكن الفساد”.