قال حمام على عمر رئيس مجلس إدارة مركز شباب المراشدة، مقدم شكاوي أبناء المراشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال الرئيس بزيارة قنا لافتتاح المشروعات الخدمية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس اليوم، تعد مرضية، لأن السيسي انحاز لمطالب القرية المشروعة.

وأضاف عمر خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء دي إم سي”، المُذاع على شبكة قنوات “دي إم سي”، أن قرارات الرئيس السيسي المنحازة لمطالب القرية اليوم، خفّضت من نسبة الغضب التي كانت موجودة لديّ وعند أهالي القرية، لأن الرئيس أقنع الجميع بقرارته، قائلاً: “زاد تقديري وحبي للرئيس بعد تقديم شكاوي أهالي القرية اليوم، واستجابته لمطالبنا”.

وأشار عمر إلى أنه: “قررّ عمل درع للسيد الرئيس يُجسد المشروعات القومية الذي أنجزها الرئيس خلال فترة وجيزة من مشروعات استصلاح الأراضي وإقامة طرق جديدة، وغيرها من كل هذه المشرعات القومية الكبيرة”.