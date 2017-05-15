حدث في مثل هذا اليوم 15 مايو.. إسرائيل تعلن أن القدس عاصمتها إلى الأبد2017-05-15 14:09:22
1571 - التتار يحرقون موسكو بعد استيلائهم عليها.
1919 - إنتصار قوات ملك الدولة السعودية الثالثة عبد العزيز آل سعود في معركة تربة على قوات الشريف الحسين بن علي حاكم مكة والمدينة المنورة.
1923 - تأسيس إمارة شرق الأردن.
1932 - اغتيال رئيس وزراء اليابان إينوكاي تسويوشي.
1940 - تأسيس شركة الوجبات السريعة ماكدونالدز.
1948 - الجيوش العربية تدخل فلسطين أبان حرب فلسطين، والإعلان عن قيام دولة إسرائيل، ويعرف هذا اليوم بيوم النكبة.
1957 - الإعلان عن استقلال النمسا.
1972 - إعادة أوكيناوا إلى السلطة اليابانية وتأسيس محافظة أوكيناوا.
1974 - ولادة أول متجر ملائم في تايتو بطوكيو من شركة «سفن إيليفن».
1980 - إسرائيل تعلن أن القدس هي عاصمة إسرائيل إلى الأبد.
1988 - الجيش السوفيتي يبدأ انسحابه من أفغانستان بعد 9 سنوات من غزوها.
1990 - الموسيقار ياني يصدر ألبومه السادس بعنوان (Reflections of Passion) والذي يحتوي على 15 مقطوعة.
1991 - نادي مانشستر يونايتد يحرز لقب كأس الاتحاد الأوروبي للأندية أبطال الكؤوس بعد فوزها في النهائي على نادي برشلونة بنتيجة 2-1.
2004 - سقوط طائرة تدريب سعودية من نوع «هوك» ومقتل قائدها.
2009 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يجري إصلاحات على نظام المحاكمات العسكرية في معتقل جوانتانامو للأجانب المشتبه في علاقتهم بالإرهاب مما أغضب مؤيدين له قالوا إنه حنث بوعد بإنهاء المحاكم المثيرة للجدل التي شكلتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.
2011 - مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين في هضبة الجولان وقطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان في ذكرى يوم النكبة تؤدي إلى إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي وتسقط العشرات بين قتلى وجرحى.
2012 - فرانسوا أولاند يتسلم مهامه رئيسًا لفرنسا خلفًا لنيكولا ساركوزي، ويعين فور توليه السلطة جان مارك أيرو رئيسًا للحكومة.
2015 - الانقلاب العسكري في بوروندي يفشل بعد بدايته في 13 مايو، والرئيس بيير نكورونزيزا يدخل البلاد، ويتم توقيف عدة قائمين بالمحاولة.
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ...Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
شاهد .. أحد المواطنين لـ السيسي : في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا - محيط
استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شكوى أحد أهالي المراشدة بمحافظة قنا. وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع شركة الريف قائلا…Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. والتجار: بيوتنا أتخربت ...
التقى محيط بعدداً من السائحين الاجانب وبعض العاملين والتجار بمدينة الاقصر لمعرفة ارائهم حول واقع السياحة وما الذي يريده السائح خلال زيارته وما انطباعه عنها؟…Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT
-
السيسي لـ«كامل الوزير»: أنا مش هأمر.. اشتغلوا بنفسكم - محيط
رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب كامل الوزير، له بإصدار أمر، ببدء العمل في 7 صوامع جديدة. وقال…Sun, 14 May 2017 09:24:15 GMT
-
وزير التموين: افتتاح المرحلة الثانية من «جمعيتي» قريباً
شدد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، على ضرورة التوسع في سلاسل الإنتاج والتوزيع، وذلك لتحقيق الاستقرار في السلع المتوفرة، وبأسعار مناسبة، فضلاً عن الرقابة. ...Sun, 14 May 2017 08:56:29 GMT
-
بالصور.. ماكرون يتسلم رئاسة فرنسا رسميا
تسلم الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، السلطة كثامن رئيس فرنسي في إطار الجمهورية الخامسة، خلفا للرئيس السابع ، فرانسوا أولاند، الاشتراكي، الذي لم ...Sun, 14 May 2017 09:09:48 GMT
-
السيسي يظهر «العين الحمراء»: أراضي الدولة ترجع بالقوة - محيط
انفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشدة، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة قنا، اليوم الأحد. وحذر الرئيس السيسي، جميع المتعدين على أراضي الدولة المصرية، ...Sun, 14 May 2017 09:48:14 GMT
-
وزير النقل: تكلفة تطوير المزلقانات 12 مليار جنيه
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه تم البدء في تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد في جنوب الصعيد، وأن الأساسات أهم من عربات السكة الحديد، مضيفا أن الصعيد بحاجة ...Sun, 14 May 2017 11:00:18 GMT
-
بعد خطوبة كهربا على ابنه الحضري.. معكم ينشر فيديو قديم الحضري ...
الحضري يهدد كهربا، هو عنوان الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو فيديو قديم للقاء عصام…Sun, 14 May 2017 11:51:32 GMT