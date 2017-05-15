1571 - التتار يحرقون موسكو بعد استيلائهم عليها.

1919 - إنتصار قوات ملك الدولة السعودية الثالثة عبد العزيز آل سعود في معركة تربة على قوات الشريف الحسين بن علي حاكم مكة والمدينة المنورة.

1923 - تأسيس إمارة شرق الأردن.

1932 - اغتيال رئيس وزراء اليابان إينوكاي تسويوشي.

1940 - تأسيس شركة الوجبات السريعة ماكدونالدز.

1948 - الجيوش العربية تدخل فلسطين أبان حرب فلسطين، والإعلان عن قيام دولة إسرائيل، ويعرف هذا اليوم بيوم النكبة.

1957 - الإعلان عن استقلال النمسا.

1972 - إعادة أوكيناوا إلى السلطة اليابانية وتأسيس محافظة أوكيناوا.

1974 - ولادة أول متجر ملائم في تايتو بطوكيو من شركة «سفن إيليفن».

1980 - إسرائيل تعلن أن القدس هي عاصمة إسرائيل إلى الأبد.

1988 - الجيش السوفيتي يبدأ انسحابه من أفغانستان بعد 9 سنوات من غزوها.

1990 - الموسيقار ياني يصدر ألبومه السادس بعنوان (Reflections of Passion) والذي يحتوي على 15 مقطوعة.

1991 - نادي مانشستر يونايتد يحرز لقب كأس الاتحاد الأوروبي للأندية أبطال الكؤوس بعد فوزها في النهائي على نادي برشلونة بنتيجة 2-1.

2004 - سقوط طائرة تدريب سعودية من نوع «هوك» ومقتل قائدها.

2009 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يجري إصلاحات على نظام المحاكمات العسكرية في معتقل جوانتانامو للأجانب المشتبه في علاقتهم بالإرهاب مما أغضب مؤيدين له قالوا إنه حنث بوعد بإنهاء المحاكم المثيرة للجدل التي شكلتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

2011 - مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين في هضبة الجولان وقطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان في ذكرى يوم النكبة تؤدي إلى إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي وتسقط العشرات بين قتلى وجرحى.

2012 - فرانسوا أولاند يتسلم مهامه رئيسًا لفرنسا خلفًا لنيكولا ساركوزي، ويعين فور توليه السلطة جان مارك أيرو رئيسًا للحكومة.

2015 - الانقلاب العسكري في بوروندي يفشل بعد بدايته في 13 مايو، والرئيس بيير نكورونزيزا يدخل البلاد، ويتم توقيف عدة قائمين بالمحاولة.