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جهاز "خطير" متاح للبيع على "أمازون"
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جهاز "خطير" متاح للبيع على "أمازون"

2017-05-14 23:52:16

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية، الأحد، أن قراصنة مختصين أضحى بوسعهم أن يفتحوا سيارات فارهة عبر جهاز صغير، في أقل من دقيقتين.

وبحسب المصدر، فإن الجهاز الذي يستعين به القراصنة لفتح السيارات، متاح للشراء في عدة مواقع إلكترونية، من بينها موقع التجارة الرائد “أمازون”.

وكان اختبار قد أجري في ألمانيا، مؤخرا، قد كشف، سهولة عملية قرصنة عشرات الأنواع من السيارات من بينها “بي.إم.دبليو” وفتحها، في مدة زمنية وجيزة.

ويعتمد القراصنة على الجهاز الصغير المسمى ” The HackRF”  أجل اختراق أجهزة الراديو، في السيارات التي لا يجري فتحها بمفتاح تقليدي، ثم يتمكنون من الوصول إليها في غضون دقيقتين.

ويتيح الجهاز الذي صنعته شركة “غريت سكوت غادجيت”، إمكانيات كبيرة لصاحبه، أي أن حسن استخدامه من عدم ذلك، يتوقف على أخلاق المشترين وضميرهم.

وفيما رفضت شركة أمازون أن تبدي تعليقا، قالت شركة “غريت سكوت غادجيت”، إن على مصنعي السيارات أن يستعينوا بالجهاز ليختبروا مدى الأمان في العربات التي ينتجونها.

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