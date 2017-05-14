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بعد كلمة حمام للسيسي .. معتز عبد الفتاح :" مصر الشعب التقت بمصر القيادة"
معتز عبد الفتاح

بعد كلمة حمام للسيسي .. معتز عبد الفتاح :" مصر الشعب التقت بمصر القيادة"

2017-05-14 23:54:09
كتب - متابعات

وجه الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الشكر والتقدير  للرئيس عبد الفتاح السيسي ،لاستماعه للحاج حمام عمر، الذي قاطعة وعرض مشاكل قريته المراشدية خلال افتتاح السيسي بعض المشروعات القومية في محافظات الصعيد.

وأضاف عبد الفتاح، خلال برنامجه “حلقة وصل”، على قناة “أون لايف”، أن ما حدث يُعد جزء من أشكال الديمقراطية المباشرة ، حيث أن الشعب المصري استمع لحديث الحاج حمام، مستطردًا :” مصر الشعب التقت مع مصر القيادة”.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مصر في حاجة إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة لما به من بيروقراطية من أجل تنفيذ توصيات الرئيس السيسي، موضحًا أن الجهاز الإداري لا يوجد به إبداع بل يدافع عن الوضع الراهن فقط.

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