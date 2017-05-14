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القرصنة المعلوماتية تشل مصنع سيارات
بانر قرصنة هاكر

القرصنة المعلوماتية تشل مصنع سيارات

2017-05-14 23:46:32

سيتوقف مصنع رينو في دواي (شمال فرنسا) عن العمل الاثنين، بسبب عملية القرصنة المعلوماتية التي طالت نحو 15 بلدا.

وقال أمين عام نقابة “سي.جي.تي” في دواي، ديفيد دوبوا، “تلقينا رسائل من الإدارة ولن نعمل الاثنين”.

وبسبب القرصنة “يجب إعادة برمجة” روبوتات وكمبيوترات، كما قال المندوب عن العاملين دومينيك دوكين.

وأضاف “يعيدون برمجة كل شيء ومبدئيا الثلاثاء يفترض أن تكون الأمور عادت إلى نصابها”.

ويعمل في مصنع دواي 5500 موظف وينتج نماذج تاليسمان وسينيك وإسباس. وتخرج نحو 800 سيارة يوميا من شبكات التجميع بحسب نقابة العمال.

وتعرضت أجهزة كمبيوتر في ما لا يقل عن 150 بلدا منذ الجمعة لقرصنة معلوماتية “غير مسبوقة”، ما أثر على نشاط العديد من المؤسسات والمنظمات.

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