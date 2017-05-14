تخصيص 12 مليون جنية لتطوير شارع البحر بالمحلة2017-05-14 23:43:24
قال تامر أبو النجا رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنه تم تخصيص 12 مليون جنية لتطوير شارع البحر الرئيسي بالمحلة الكبرى وتوسعة وتدشين بلاعات صرف ومطبات صناعية بطول 5 كيلو مترات وتزويدة بالأعمدة والإضاءة بتكلفة تبلغ قيمتهما 12 مليون جنيه حفاظا على أرواح المواطنين.
وأكد أبو النجا في تصريح اليوم الأحد على تطوير جميع الميادين بمدينة المحلة الكبرى، بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير جميع الشوارع الرئيسية بالمدينة
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